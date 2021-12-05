Глава ДНР заявил об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными с Украиной

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин констатировал отсутствие сдвигов в вопросе обмена пленными с Украиной.

«Нет, Украина блокирует те препятствия, которые мешают прийти к следующему этапу обмена пленными. Со стороны Украины идёт полный блок, поэтому увы», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева констатировала ухудшение ситуации с обменом пленными при президентстве Владимира Зеленского.

По её словам, за время его работы на посту освобождение людей произошло всего дважды.