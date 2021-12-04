Байден: США нацелены на укрепление стратегического партнёрства с Казахстаном
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу казахстанского МИД.
«Соединённые Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнёрства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека», — говорится в телеграмме.
Отмечается, что дальнейшее тесное сотрудничество будет способствовать совместному противостоянию новым глобальным вызовам во благо двух народов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.