Байден: США нацелены на укрепление стратегического партнёрства с Казахстаном

Президент США Джозеф Байден направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравление с 30-летним юбилеем Независимости республики, в котором отметил, что Вашингтон нацелен на укрепление стратегического партнёрства с республикой.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу казахстанского МИД.

«Соединённые Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнёрства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека», — говорится в телеграмме.

Отмечается, что дальнейшее тесное сотрудничество будет способствовать совместному противостоянию новым глобальным вызовам во благо двух народов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.