Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским в 2014 году
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«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим бывший глава Казахстана подчеркнул, что и украинскую сторону в то время его страна не поддержала.
«Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Он также сообщил о намерении посетить территорию полуострова, отметив, что соответствующие договорённости с президентом России Владимиром Путиным уже есть.
Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.