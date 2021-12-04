Назарбаев объяснил отказ Казахстана признавать Крым российским в 2014 году

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека» рассказал, почему страна в 2014 году отказалась признавать Крым российским.

«Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим бывший глава Казахстана подчеркнул, что и украинскую сторону в то время его страна не поддержала.

«Всё это возникло за счёт переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я там учился и переживаю за то, что происходит», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

Он также сообщил о намерении посетить территорию полуострова, отметив, что соответствующие договорённости с президентом России Владимиром Путиным уже есть.

Российский лидер неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.