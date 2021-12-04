Самолёт Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль

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Самолёт иракской авиакомпании Iraqi Airways с 419 мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль, сообщает РИА Новости.
Самолёт Iraqi Airways с мигрантами вылетел из Минска в Эрбиль
  • РИА Новости

«На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск — Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров: 415 взрослых и четыре ребёнка до двух лет», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии иракских мигрантов.

27 ноября в аэропорту сообщали, что авиакомпания Iraqi Airways добавила ещё два вывозных рейса для иракских мигрантов из числа тех, кто пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС. 

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