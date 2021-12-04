Глава Туркмении раскритиковал работу нефтегазовой отрасли страны
Об этом информирует РИА Новости.
«Нет предложений по улучшению работы отрасли, и принимаемые вами меры пока нужных результатов не дают», — заявил Бердымухамедов.
По его словам, заводы в нефтегазовой отрасли Туркменистана работают лишь вполовину своих мощностей.
Он призвал держать под особым контролем ход строительства газопровода, проходящего через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию.
Ранее Бердымухамедов и российский вице-премьер Алексей Оверчук обсудили в Ашхабаде перспективы двустороннего взаимодействия.
Стороны отметили торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность среди перспективных направлений сотрудничества.