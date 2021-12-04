Глава Туркмении раскритиковал работу нефтегазовой отрасли страны

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал работу топливно-энергетического комплекса страны.

Об этом информирует РИА Новости.

«Нет предложений по улучшению работы отрасли, и принимаемые вами меры пока нужных результатов не дают», — заявил Бердымухамедов.

По его словам, заводы в нефтегазовой отрасли Туркменистана работают лишь вполовину своих мощностей. 

Он призвал держать под особым контролем ход строительства газопровода, проходящего через Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

Ранее Бердымухамедов и российский вице-премьер Алексей Оверчук обсудили в Ашхабаде перспективы двустороннего взаимодействия.

Стороны отметили торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность среди перспективных направлений сотрудничества.

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