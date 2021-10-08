Глава Туркмении и вице-премьер России Оверчук обсудили двустороннее сотрудничество

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и российский вице-премьер Алексей Оверчук обсудили в Ашхабаде перспективы двустороннего сотрудничества.
Глава Туркмении и вице-премьер России Оверчук обсудили двустороннее сотрудничество
  • AP
  • © Alexei Druzhinin, Sputnik

«Обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, отметив наличие большого потенциала для интенсификации взаимодействия по ключевым направлениям», — сообщает ТАСС.

Среди перспективных направлений были названы: торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспортно-коммуникационная и ряд других приоритетных областей.

«Мы со своей стороны будем усиленно трудиться над реализацией этих установок, чтобы отношения становились еще более прочными и спектр взаимодействия двух стран постоянно расширялся», — заявил Оверчук.

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