Глава Туркмении и вице-премьер России Оверчук обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и российский вице-премьер Алексей Оверчук обсудили в Ашхабаде перспективы двустороннего сотрудничества.

«Обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, отметив наличие большого потенциала для интенсификации взаимодействия по ключевым направлениям», — сообщает ТАСС.

Среди перспективных направлений были названы: торгово-экономический и топливно-энергетический сектор, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспортно-коммуникационная и ряд других приоритетных областей.

«Мы со своей стороны будем усиленно трудиться над реализацией этих установок, чтобы отношения становились еще более прочными и спектр взаимодействия двух стран постоянно расширялся», — заявил Оверчук.