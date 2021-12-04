Аналитик National Interest: Украина потеряла Крым в 2014 году из-за желания вступить в ЕС

Короткая ссылка
Украина лишилась Крыма в 2014 году из-за большого желания вступить в Европейский союз. Об этом написала в статье для журнала National Interest научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

«(Крым вернулся в состав России. — RT) из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — цитирует Снеговую РИА Новости.

Она также усомнилась, что независимое существование Украины удовлетворило бы Россию.

Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek написал, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить