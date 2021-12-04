Аналитик National Interest: Украина потеряла Крым в 2014 году из-за желания вступить в ЕС
«(Крым вернулся в состав России. — RT) из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — цитирует Снеговую РИА Новости.
Она также усомнилась, что независимое существование Украины удовлетворило бы Россию.
Ранее бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для журнала Newsweek написал, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.