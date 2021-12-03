Экс-советник в конгрессе США рассказал о «саботаже» Украины в ситуации с Крымом в 2014 году
«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот», — пишет Коэн.
Автор публикации подчёркивает, что коррупция и некомпетентность мешают Киеву «перестать зависеть от Москвы».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении Крыма» как прямую угрозу в адрес России.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.