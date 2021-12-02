В Кремле расценивают заявления Зеленского о «возвращении Крыма» как прямую угрозу

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В Москве расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении Крыма» как прямую угрозу в адрес России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле анализируют выступления украинского президента по российской проблематике.
В Кремле расценивают заявления Зеленского о «возвращении Крыма» как прямую угрозу
  • © Пресс-служба президента России

«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — сказал Песков журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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