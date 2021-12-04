В МИД Белоруссии прокомментировали действия ЕС по решению миграционного кризиса

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Европейский союз не принимает конкретных шагов для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Соответствующее мнение выразил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Стенограмма интервью опубликована на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, от европейских партнёров, которые много говорят, мы никаких конкретных действий в ответ не получили», — заявил Макей.

По его словам, Евросоюз участвует в разрешении кризиса лишь посредством «телефонных разговоров и поездок технических миссий».

В свою очередь, подчеркнул Макей, власти Белоруссии делают «всё возможное» для скорейшего решения миграционного кризиса на границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости перечислил причины миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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