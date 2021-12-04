Мать Саакашвили призвала вернуть его на Украину
«Я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его (Саакашвили. — RT) вернуть обратно на Украину», — сказала Аласания.
Она отметила, что нахождение её сына в Грузии является «очень небезопасным для него».
Мать политика также рассказала, что чувствовала себя удручённой из-за «плохого состояния» сына во время своего последнего визита к Саакашвили.
Ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Его адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент прекратит голодовку.
20 ноября врачи рассказали, что Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме.