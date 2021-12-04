Мать Саакашвили призвала вернуть его на Украину

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Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала вернуть его на Украину по причине небезопасности нахождения на территории Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его (Саакашвили. — RT) вернуть обратно на Украину», — сказала Аласания.

Она отметила, что нахождение её сына в Грузии является «очень небезопасным для него».

Мать политика также рассказала, что чувствовала себя удручённой из-за «плохого состояния» сына во время своего последнего визита к Саакашвили.

Ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Его адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент прекратит голодовку.

20 ноября врачи рассказали, что Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме.

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