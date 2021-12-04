Мать Саакашвили призвала вернуть его на Украину

Мать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала вернуть его на Украину по причине небезопасности нахождения на территории Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его (Саакашвили. — RT) вернуть обратно на Украину», — сказала Аласания.

Она отметила, что нахождение её сына в Грузии является «очень небезопасным для него».

Мать политика также рассказала, что чувствовала себя удручённой из-за «плохого состояния» сына во время своего последнего визита к Саакашвили.

Ранее Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Его адвокат Ника Гварамия заявил, что экс-президент прекратит голодовку.

20 ноября врачи рассказали, что Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме.