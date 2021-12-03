В Литве призвали ЕС оказать поддержку по вопросу блокировки Китаем грузов

Короткая ссылка
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва ждёт от Европы поддержки касательно блокировки Китаем литовских грузов, поскольку у республики нет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем.
В Литве призвали ЕС оказать поддержку по вопросу блокировки Китаем грузов
  • Reuters

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС», — приводит РИА Новости заявление Ландсбергиса.

Он подчеркнул, что Литва не может ввести ответные санкции, потому что не имеет возможности вычеркнуть из таможенной системы какое-либо китайское предприятие.

«Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские. — RT) институты и представлять Литву», — заключил министр.

Ранее китайское правительство приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.

В Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление в связи с данным решением КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить