В Литве призвали ЕС оказать поддержку по вопросу блокировки Китаем грузов
- Reuters
«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС», — приводит РИА Новости заявление Ландсбергиса.
Он подчеркнул, что Литва не может ввести ответные санкции, потому что не имеет возможности вычеркнуть из таможенной системы какое-либо китайское предприятие.
«Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские. — RT) институты и представлять Литву», — заключил министр.
Ранее китайское правительство приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.
В Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление в связи с данным решением КНР.