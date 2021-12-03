В Литве призвали ЕС оказать поддержку по вопросу блокировки Китаем грузов

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва ждёт от Европы поддержки касательно блокировки Китаем литовских грузов, поскольку у республики нет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем.

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС», — приводит РИА Новости заявление Ландсбергиса.

Он подчеркнул, что Литва не может ввести ответные санкции, потому что не имеет возможности вычеркнуть из таможенной системы какое-либо китайское предприятие.

«Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться (европейские. — RT) институты и представлять Литву», — заключил министр.

Ранее китайское правительство приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах.

В Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление в связи с данным решением КНР.