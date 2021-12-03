Военные Украины и Канады обсудили реформы украинской армии

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Делегация Вооружённых сил Канады во главе с начальником Штаба обороны канадской армии Уэйном Эйром обсудила в Киеве с представителями военного командования Украины перспективы реформирования украинской армии.
Военные Украины и Канады обсудили реформы украинской армии
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«Стороны обсудили состояние и перспективы реформирования ВС Украины, оценили результаты и планы развития тренировочной миссии Unifier ВС Канады на Украине», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что «ВС Украины заинтересованы в углублении сотрудничества с канадской стороной также в рамках Многонационального объединённого координационного комитета».

Ранее сообщалось, что Украина приступает к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

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