Военные Украины и Канады обсудили реформы украинской армии

Делегация Вооружённых сил Канады во главе с начальником Штаба обороны канадской армии Уэйном Эйром обсудила в Киеве с представителями военного командования Украины перспективы реформирования украинской армии.

«Стороны обсудили состояние и перспективы реформирования ВС Украины, оценили результаты и планы развития тренировочной миссии Unifier ВС Канады на Украине», — приводит ТАСС сообщение Минобороны Украины.

Отмечается, что «ВС Украины заинтересованы в углублении сотрудничества с канадской стороной также в рамках Многонационального объединённого координационного комитета».

Ранее сообщалось, что Украина приступает к строительству двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.