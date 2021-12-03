Путин и Жапаров подтвердили настрой на укрепление партнёрства России и Киргизии
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«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Киргизии», — сообщает пресс-служба.
Кроме того, стороны договорились о тесном взаимодействии касательно интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Путин также поздравил Жапарова с успешным проведением парламентских выборов в республике.
В октябре глава МИД России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили координацию двух стран на международном уровне.