Путин и Жапаров подтвердили настрой на укрепление партнёрства России и Киргизии

Российский лидер Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках телефонного разговора подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства двух стран. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Киргизии», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, стороны договорились о тесном взаимодействии касательно интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Путин также поздравил Жапарова с успешным проведением парламентских выборов в республике.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили координацию двух стран на международном уровне.