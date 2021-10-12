Лавров и Токаев обсудили координацию двух стран на международном уровне
- РИА Новости
«Подтверждена готовность продолжать стратегически значимую координацию шагов в региональных и международных делах», — сообщает пресс-служба МИД России.
Отмечается, что взаимодействие будет происходить с опорой на конструктивный потенциал таких межгосударственных объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.
Также в ходе переговоров были рассмотрены совместные задачи и меры по дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, дружбы и взаимопонимания между двумя государствами.
Кроме того, были подняты темы экологии и зелёного роста.
Ранее сообщалось, что Токаев высоко оценил вклад президента России Владимира Путина в укрепление двусторонних отношений.