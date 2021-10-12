Лавров и Токаев обсудили координацию двух стран на международном уровне

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсудили координацию двух стран на международном уровне.

«Подтверждена готовность продолжать стратегически значимую координацию шагов в региональных и международных делах», — сообщает пресс-служба МИД России.

Отмечается, что взаимодействие будет происходить с опорой на конструктивный потенциал таких межгосударственных объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Также в ходе переговоров были рассмотрены совместные задачи и меры по дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей, дружбы и взаимопонимания между двумя государствами.

Кроме того, были подняты темы экологии и зелёного роста.

Ранее сообщалось, что Токаев высоко оценил вклад президента России Владимира Путина в укрепление двусторонних отношений.