Токаев высоко оценил вклад Путина в укрепление двусторонних отношений

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого высоко оценил личный вклад президента России в укрепление двусторонних отношений.
Токаев высоко оценил вклад Путина в укрепление двусторонних отношений
  • РИА Новости

«Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо народа России. Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укрепление двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства, стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

По словам Токаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения и обсудил с ним отношения Москвы и Анкары. 

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