Лебедев возмутился предложением переделать монумент «Родина-мать» в Киеве
- РИА Новости
«Конечно, это абсолютно полный бред, и, конечно, любую новость, в которой содержится слово «петиция», нужно рассматривать как ничтожную», — сказал он.
По словам Лебедева, петиция не имеет никакой силы, их подают постоянно и «отвлекаться на такие низкокалорийные события не нужно, потому что это не события».
В начале ноября также сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда россиянам на Украину.