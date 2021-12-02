Лебедев возмутился предложением переделать монумент «Родина-мать» в Киеве

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» возмутился петицией одного из граждан Украины с предложением переделать в Киеве монумент «Родина-мать» в архистратига Михаила, изображённого на гербе украинской столицы.

«Конечно, это абсолютно полный бред, и, конечно, любую новость, в которой содержится слово «петиция», нужно рассматривать как ничтожную», — сказал он.

По словам Лебедева, петиция не имеет никакой силы, их подают постоянно и «отвлекаться на такие низкокалорийные события не нужно, потому что это не события».

В начале ноября также сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда россиянам на Украину.