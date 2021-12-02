В МИД ЛНР не видят признаков подготовки Украиной наступления против Донбасса

Министр иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти республики не видят признаков того, что Украина действительно готовит наступление против Донбасса.

«Действительно, нагнетание (ситуации в Донбассе) есть и в практической плоскости: это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты — они получают сейчас повреждения. Есть раненые среди гражданского населения, это действительно так. Но никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьёзному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «слишком качественно, слишком интенсивно отрабатывается именно информационная составляющая» нагнетания украинской стороной ситуации в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство.