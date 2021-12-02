На Украине заработает единый реестр оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что единый реестр оружия появится в стране весной 2022 года.

«В начале следующего года мы представляем единый реестр оружия, что также существенно преодолеет коррупционную составляющую... Уже в марте-апреле реестр заработает полноценно», — приводит РИА Новости слова Монастырского.

Ранее в МВД сообщили, что в реестре будут храниться данные о владельцах оружия. Кроме того, с помощью реестра владельцы оружия смогут получать разрешение на применение, а также продлевать его.

Также сообщалось, что МВД Украины запросило деньги на обустройство стены на границе с Россией и Белоруссией.