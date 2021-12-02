Украина запрещает въезд в страну гражданам восьми стран из-за «омикрона»

Украина с целью предотвращения попадания в страну нового штамма коронавируса «омикрон» запрещает въезд в страну с 3 декабря гражданам ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

«Для предотвращения распространению нового штамма коронавируса в Украине сегодня примем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы гражданам стран, где сейчас зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Мозамбик и ряд других стран», — приводит РИА Новости слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Также в страну запрещается въезд лицам, которые находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Запрет не распространяется на тех, кто проживает на Украине.

Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что вариант «омикрон» может стать причиной более половины всех инфицирований коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы.