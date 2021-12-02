Постпред России: будем приветствовать любые шаги Узбекистана по возвращению в ОДКБ
- РИА Новости
«Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать», — заявил Агасандян.
Он подчеркнул, что, несмотря на приостановку членства Узбекистана в ОДКБ в 2012 году, он остаётся надёжным партнёром России и дружественной страной для всех государств — членов ОДКБ.
Ранее страны ОДКБ призвали государства Договора о нераспространении ядерного оружия не размещать вооружения за рубежом.
Они также назвали недопустимыми провокации у границ стран — членов организации.