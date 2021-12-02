Постпред России: будем приветствовать любые шаги Узбекистана по возвращению в ОДКБ

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Россия будет приветствовать любые шаги Узбекистана по возвращению в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям, постпред России при организации Микаэл Агасандян.
Постпред России: будем приветствовать любые шаги Узбекистана по возвращению в ОДКБ
  • РИА Новости

«Не вызывает сомнений, что любые возможные шаги Ташкента навстречу нашей организации, в том числе по восстановлению полноправного членства в ней, мы будем только приветствовать», — заявил Агасандян.

Он подчеркнул, что, несмотря на приостановку членства Узбекистана в ОДКБ в 2012 году, он остаётся надёжным партнёром России и дружественной страной для всех государств — членов ОДКБ.

Ранее страны ОДКБ призвали государства Договора о нераспространении ядерного оружия не размещать вооружения за рубежом.

Они также назвали недопустимыми провокации у границ стран — членов организации.

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