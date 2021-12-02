Bloomberg: Украина попросила у Еврокомиссии финансовую помощь

На Украине попросили у Еврокомиссии дополнительную финансовую помощь. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Украины Юрия Буцы.

«Мы официально запросили у ЕК долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы», — приводит РИА Новости слова Буца.

По его словам, администрация украинского президента Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС касательно объёма финансовой помощи и условий её предоставления.

Отмечается, что новый пакет финансовой помощи может превысить €1,2 млрд, выделенных за минувшие два года.

В ноябре сообщалось, что Еврокомиссия выделит €1,5 млн на укрепление кибербезопасности Украины.