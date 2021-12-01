На Украине выразили уверенность в будущем участии страны в полёте на Луну

Украина намеревается участвовать в программе по доставке человека на Луну, заявил глава Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай.

«Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну», — приводит РИА Новости слова Тафтая в интервью агентству «Укринформ».

Он отметил, что Украина является подписантом американской космической программы «Артемида».

Также Тафтай отметил, что в КБ «Южное» есть концепты, способные помочь построению лунного поселения.

20 ноября стало известно, что Украина и Канада начинают совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии.