На Украине выразили уверенность в будущем участии страны в полёте на Луну
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«Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну», — приводит РИА Новости слова Тафтая в интервью агентству «Укринформ».
Он отметил, что Украина является подписантом американской космической программы «Артемида».
Также Тафтай отметил, что в КБ «Южное» есть концепты, способные помочь построению лунного поселения.
20 ноября стало известно, что Украина и Канада начинают совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии.