На Украине выразили уверенность в будущем участии страны в полёте на Луну

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Украина намеревается участвовать в программе по доставке человека на Луну, заявил глава Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай.
На Украине выразили уверенность в будущем участии страны в полёте на Луну
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«Украина максимально решительно настроена участвовать в международном проекте по возвращению человека на Луну», — приводит РИА Новости слова Тафтая в интервью агентству «Укринформ».

Он отметил, что Украина является подписантом американской космической программы «Артемида».

Также Тафтай отметил, что в КБ «Южное» есть концепты, способные помочь построению лунного поселения.

20 ноября стало известно, что Украина и Канада начинают совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии.

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