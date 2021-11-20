Украина и Канада начали строительство космопорта

Украина и Канада начинают совместное строительство космической пусковой площадки в Новой Шотландии, сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

«Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии», — написал Тафтай в своём Facebook.

По его словам, торжественная церемония и презентация прошли в Галифаксе 19 ноября.

Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод».

31 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космической державой.