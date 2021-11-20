Украина и Канада начали строительство космопорта
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«Канада и Украина начинают строительство космопорта в Новой Шотландии», — написал Тафтай в своём Facebook.
По его словам, торжественная церемония и презентация прошли в Галифаксе 19 ноября.
Проект подразумевает создание коммерческого космодрома для ракеты-носителя «Циклон-4М» разработки и производства украинских предприятий КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод».
31 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космической державой.