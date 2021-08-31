Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космической державой

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космической державой.
Зеленский заявил, что Украина должна снова стать космической державой
  • © Офис Президента Украины

«Украина должна снова стать космической державой. Сегодня у нас состоялась плодотворная беседа с директором NASA Биллом Нельсоном», — написал Зеленский в Twitter.

По его словам, в ходе встречи с главой NASA обсуждались проекты, к которым может присоединиться Украина.

В феврале Зеленский заявил, что Киев заинтересован в расширении сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами в космической сфере.

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