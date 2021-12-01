СБУ провела учения по задержанию условных диверсантов на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Украинские силовики провели учения по задержанию условных диверсантов, координирующих движения толпы мигрантов у границы с Белоруссией. Об этом заявили в СБУ.
СБУ провела учения по задержанию условных диверсантов на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам «прорыва» нелегалов в наше государство. Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении СБУ.

По легенде учений группа диверсантов «заблаговременно прибыла на территорию Украины для координации действий мигрантов», а несколько групп иностранцев «пытаются незаконно пересечь государственную границу».

24 ноября Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить