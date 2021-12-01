СБУ провела учения по задержанию условных диверсантов на границе с Белоруссией

Украинские силовики провели учения по задержанию условных диверсантов, координирующих движения толпы мигрантов у границы с Белоруссией. Об этом заявили в СБУ.

«Силовики отработали алгоритмы совместных действий по возможным попыткам «прорыва» нелегалов в наше государство. Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении СБУ.

По легенде учений группа диверсантов «заблаговременно прибыла на территорию Украины для координации действий мигрантов», а несколько групп иностранцев «пытаются незаконно пересечь государственную границу».

24 ноября Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.