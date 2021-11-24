Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

«Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», — отмечается в сообщении.

Замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко добавил, что угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.

Ранее бывший министр иностранных дел Литвы, экс-посол на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас предложил разместить на Украине или в Молдавии мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе.