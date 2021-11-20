Экс-глава МИД Литвы предложил разместить мигрантов на Украине или в Молдавии

Бывший министр иностранных дел Литвы, экс-посол на Украине и в Белоруссии Пятрас Вайтекунас в эфире Info TV предложил разместить на Украине или в Молдавии мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе.

«Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь на Украине и Молдавии их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС», — цитирует его РИА Новости.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил о новых попытках Польши и Литвы вытеснить мигрантов.

В республиканском МЧС сообщили, что в логистическом центре «Брузги» на польско-белорусской границе находятся примерно 2 тыс. мигрантов.