Лукашенко заявил о рабочей готовности почти всех пусковых площадок для ядерных МБР в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти все пусковые площадки для ядерных межконтинентальных баллистических ракет в республике готовы к использованию.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому, что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что бывший президент России Борис Ельцин требовал взорвать их, так как на него в этом вопросе давили США.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить ядерное оружие России на своей территории в случае поставок НАТО ядерного вооружения в Польшу.