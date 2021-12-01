Лукашенко заявил о рабочей готовности почти всех пусковых площадок для ядерных МБР в стране
- AP
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому, что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», — сказал Лукашенко.
При этом он добавил, что бывший президент России Борис Ельцин требовал взорвать их, так как на него в этом вопросе давили США.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить ядерное оружие России на своей территории в случае поставок НАТО ядерного вооружения в Польшу.