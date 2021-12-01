В Белоруссии сообщили о подписании протокола о ценах на российский газ
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- РИА Новости
«Подписан протокол о ценах на российский газ для Белоруссии на 2022 год», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что протокол подписан по итогам прошедшей 1 декабря в Санкт-Петербурге встречи министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и белорусского посла в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Уровень цен на газ согласован исходя из условий текущего года, на уровне $128,52 за 1 тыс. куб. м.
Ранее Виктор Каранкевич заявил, что Минск и Москва согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии.