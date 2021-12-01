В Белоруссии сообщили о подписании протокола о ценах на российский газ

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«Газпром» и белорусское правительство подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2022 году, сообщает белорусское Министерство энергетики.
В Белоруссии сообщили о подписании протокола о ценах на российский газ
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«Подписан протокол о ценах на российский газ для Белоруссии на 2022 год», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что протокол подписан по итогам прошедшей 1 декабря в Санкт-Петербурге встречи министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и белорусского посла в России Владимира Семашко с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Уровень цен на газ согласован исходя из условий текущего года, на уровне $128,52 за 1 тыс. куб. м.

Ранее Виктор Каранкевич заявил, что Минск и Москва согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, касающихся общих рынков газа и электроэнергии.

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