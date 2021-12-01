Польша откроет пресс-центр на границе с Белоруссией

Министерство национальной обороны Польши откроет пресс-центр для журналистов, которые работают на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.

«В данный момент создаётся пресс-центр, куда смогут приехать журналисты. Я убеждён, что присутствие и работа журналистов на границе будут возможны и облегчены», — заявил заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.

Он отметил, что для пребывания представителей прессы в приграничных районах Польши будет необходимо разрешение начальника местного отдела пограничной охраны.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о продлении на три месяца запрета на посещение территорий на границе с Белоруссией.

Глава польского МВД добавил, что президент страны Анджей Дуда уже подписал данную поправку к закону об охране государственной границы.