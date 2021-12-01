Минобороны Польши вызывает белорусского военного атташе

Минобороны Польши заявило, что с территории Белоруссии были обстреляны осветительные мачты на границе.

«Провокация белорусских служб абсолютно неприемлема. Военного атташе Белоруссии вызовут в Минобороны для объяснения инцидента под Тересполем», — написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Минобороны Польши отметило, что в районе Тересполя были обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами Войска польского на границе с Белоруссией.

«Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел был произведен с территории Белоруссии», — сообщили там.

Ранее Блащак обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином миграционный кризис на границе с Белоруссией.