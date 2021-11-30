На Украине заявили о нехватке 17 млрд гривен для технического переоснащения больниц

На Украине нет дополнительных средств для технического переоснащения больниц, заявил глава Минздрава страны Виктор Ляшко. По его словам, для этого требуется 17 млрд гривен.

«Для технического переоснащения медучреждений нужно 17 млрд гривен (около 4,6 млрд рублей. — RT). Есть ли такие средства дополнительно? Наверное, нет», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ляшко отметил, что власти неспособны инвестировать во все медучреждения на одном уровне.

«Мы должны найти место и роль каждого медучреждения в системе здравоохранения, чтобы определить ведущего провайдера по каждой услуге в каждом регионе», — сказал глава Минздрава Украины.

Он также напомнил, что, когда услуги по лечению инфарктов и инсультов стали приоритетными и начали оплачиваться по повышенному тарифу, практически все клиники захотели иметь ангиограф.

«Мы понимаем, что так не может быть, так как в этом случае это оборудование не было бы загружено и работало бы всего два-три часа в день», — заключил министр.

Ранее Минздрав Украины ввёл ряд ограничительных мер в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон».