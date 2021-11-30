На Украине заявили о нехватке 17 млрд гривен для технического переоснащения больниц
- AP
«Для технического переоснащения медучреждений нужно 17 млрд гривен (около 4,6 млрд рублей. — RT). Есть ли такие средства дополнительно? Наверное, нет», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Ляшко отметил, что власти неспособны инвестировать во все медучреждения на одном уровне.
«Мы должны найти место и роль каждого медучреждения в системе здравоохранения, чтобы определить ведущего провайдера по каждой услуге в каждом регионе», — сказал глава Минздрава Украины.
Он также напомнил, что, когда услуги по лечению инфарктов и инсультов стали приоритетными и начали оплачиваться по повышенному тарифу, практически все клиники захотели иметь ангиограф.
«Мы понимаем, что так не может быть, так как в этом случае это оборудование не было бы загружено и работало бы всего два-три часа в день», — заключил министр.
Ранее Минздрав Украины ввёл ряд ограничительных мер в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон».