На Украине заявили о нехватке 17 млрд гривен для технического переоснащения больниц

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На Украине нет дополнительных средств для технического переоснащения больниц, заявил глава Минздрава страны Виктор Ляшко. По его словам, для этого требуется 17 млрд гривен.
На Украине заявили о нехватке 17 млрд гривен для технического переоснащения больниц
  • AP

«Для технического переоснащения медучреждений нужно 17 млрд гривен (около 4,6 млрд рублей. — RT). Есть ли такие средства дополнительно? Наверное, нет», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ляшко отметил, что власти неспособны инвестировать во все медучреждения на одном уровне.

«Мы должны найти место и роль каждого медучреждения в системе здравоохранения, чтобы определить ведущего провайдера по каждой услуге в каждом регионе», — сказал глава Минздрава Украины.

Он также напомнил, что, когда услуги по лечению инфарктов и инсультов стали приоритетными и начали оплачиваться по повышенному тарифу, практически все клиники захотели иметь ангиограф.

«Мы понимаем, что так не может быть, так как в этом случае это оборудование не было бы загружено и работало бы всего два-три часа в день», — заключил министр.

Ранее Минздрав Украины ввёл ряд ограничительных мер в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон».

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