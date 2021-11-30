В Белоруссии за сутки выявили 1395 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 641 570 пациентов с подтверждённым COVID-19.
Проведено в общей сложности 10 386 520 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умер 5081 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительства стран усилить меры контроля из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».