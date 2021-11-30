Военная база России в Таджикистане вдвое увеличит интенсивность боевой подготовки

Военная база России в Таджикистане с 1 декабря вдвое увеличит интенсивность боевой подготовки по сравнению с прошлым годом.

«С начала нового учебного года, который стартует 1 декабря, в два раза увеличен объём часов дневных и ночных занятий с военнослужащими. Для водителей и экипажей боевых машин будет проведено около 1 тыс. занятий по вождению, более 3 тыс. занятий по огневой, тактической и специальной подготовкам», — приводит РИА Новости сообщение Центрального военного округа.

Отмечается, что для экипажей авиационной группы добавлены дополнительные часы налёта с отработкой сложных элементов пилотирования в условиях горной местности.

Ранее сообщалось, что подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения, стартующего 1 декабря, проведут около 40 учений.