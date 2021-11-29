На военной базе России в Таджикистане в зимний период состоится около 40 учений

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Подразделения 201-ой российской военной базы в Таджикистане в ходе зимнего периода обучения, стартующего 1 декабря, проведут около 40 учений. Об этом рассказала в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
На военной базе России в Таджикистане в зимний период состоится около 40 учений
  • РИА Новости

«Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут задействованы в батальонных и ротных тактических учениях», — приводит РИА Новости сообщение. 

Как отмечается, основой учебных мероприятий станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники с привлечением экипажей вертолетов армейской авиации.

С 17 по 19 ноября в Таджикистане прошли совместные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021».

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