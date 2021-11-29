На военной базе России в Таджикистане в зимний период состоится около 40 учений
- РИА Новости
«Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений будут задействованы в батальонных и ротных тактических учениях», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, основой учебных мероприятий станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники с привлечением экипажей вертолетов армейской авиации.
С 17 по 19 ноября в Таджикистане прошли совместные учения формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021».