Пограничники Польши рассказали о двух попытках штурма границы мигрантами

Пограничная стража Польши сообщила о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии.

«Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове», — сообщила погранстража в Twitter.

Отмечается, что ночью, около 02:30 (04:30 мск), на участке, охраняемом заставой в Шудзялове, «группа агрессивных иностранцев пыталась силой пересечь границу из Белоруссии в Польшу, в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского бросали камни, металлические трубы и петарды».

Всего, по данным пограничников, за минувшие сутки незаконно пересечь границу на белорусском направлении пытались 134 человека. За пособничество в нелегальной миграции были задержаны два гражданина Украины.

Ранее литовский европарламентарий Людас Мажилис поднял вопрос о возможном переходе к коллективному финансированию деятельности по защите внешних границ ЕС на фоне ситуации с мигрантами, которые хотят попасть в Европу с территории Белоруссии.