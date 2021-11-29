В Белоруссии проводят проверку по факту обнаружения тела мигранта у границы с Литвой

Следственный комитет Белоруссии организовал проверку по факту обнаружения тела мигранта в приграничной с Литвой территории в воскресенье, 28 ноября.

Отмечается, что тело беженца найдено возле деревни Иваче Щучинского района в 20 км от границы с Литвой. Документов на месте ЧП обнаружено не было.

«В настоящее время для определения конкретной причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — приводит БЕЛТА заявление СК Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об убийстве ещё одного беженца на границе, его тело подкинули белорусским пограничникам.