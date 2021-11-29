Лукашенко рассказал о ведении гибридной войны против Белоруссии

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Против Белоруссии ведётся гибридная война практически по всем направлениям, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе заседания Минобороны.
Лукашенко рассказал о ведении гибридной войны против Белоруссии
  • AP

Глава государства напомнил, что уже говорил об этом в прошлом году.

«Против нас развёрнута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в Минске не могли предугадать возникновения миграционного кризиса, однако он «возник и подогревается постоянно».

Лукашенко ранее в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о ходе гибридной войны против Минска, начавшейся во время выборов 2020 года.

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