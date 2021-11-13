Лукашенко рассказал о ходе гибридной войны против Белоруссии
- AP
«Прошлогодние события показали: это же была гибридная атака, и она продолжается — на нашу государственность, наше государство», — заявил он.
Лукашенко отметил, что в Белоруссии ощущается давление со стороны, но заверил в готовности Минска противостоять ему.
Ранее белорусский лидер призвал усилить защиту информационного пространства Белоруссии.
По словам Лукашенко, властям в Минске следует «содействовать проведению наступательной информационной политики» белорусских СМИ.