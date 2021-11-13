Лукашенко рассказал о ходе гибридной войны против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» рассказал о ходе гибридной войны против Минска, начавшейся во время выборов 2020 года.
Лукашенко рассказал о ходе гибридной войны против Белоруссии
  • AP

«Прошлогодние события показали: это же была гибридная атака, и она продолжается — на нашу государственность, наше государство», — заявил он.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии ощущается давление со стороны, но заверил в готовности Минска противостоять ему.

Ранее белорусский лидер призвал усилить защиту информационного пространства Белоруссии.

По словам Лукашенко, властям в Минске следует «содействовать проведению наступательной информационной политики» белорусских СМИ.

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