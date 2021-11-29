Молдавия запретила въезд в страну иностранцам, побывавшим в Южной Африке

Пресс-служба правительства Молдавии информирует о введении запрета на въезд в страну иностранным гражданам, которые в течение последних двух недель побывали в одной из восьми стран Африки. Данное решение принято в связи с появлением нового штамма COVID-19 «омикрон».

«Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в связи с появлением нового штамма... «омикрон» запретила доступ на территорию Молдавии иностранных граждан и лиц без гражданства, которые посетили восемь южноафриканских государств в течение последних 14 дней», — приводит РИА Новости сообщение.

В число «заблокированных» стран входят ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Эсватини и Малави.

Отмечается, что гражданам Молдавии, возвращающихся из этих стран, нужно будет соблюсти двухнедельный карантин, который может быть сокращён до семи дней в случае отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным.

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.