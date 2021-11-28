В ЦИК России заявили, что голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений

Выборы в парламент Киргизии прошли без нарушений и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Об этом заявил член ЦИК России Константин Мазуревский.

«Там, где мы побывали, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Соблюдалась тайна голосования. В целом те участки, которые мы посетили, оставили приятное впечатление», — цитирует Мазуревского РИА Новости.

По его словам, на избирательных участках соблюдались санитарно-гигиенические нормы.

Ранее в Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что голосование прошло в соответствии с Конституцией страны и международными нормами.