В ЦИК России заявили, что голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений

Короткая ссылка
Выборы в парламент Киргизии прошли без нарушений и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Об этом заявил член ЦИК России Константин Мазуревский.
В ЦИК России заявили, что голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Там, где мы побывали, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Соблюдалась тайна голосования. В целом те участки, которые мы посетили, оставили приятное впечатление», — цитирует Мазуревского РИА Новости.

По его словам, на избирательных участках соблюдались санитарно-гигиенические нормы.

Ранее в Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что голосование прошло в соответствии с Конституцией страны и международными нормами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить