В ЦИК России заявили, что голосование на выборах в Киргизии прошло без нарушений
- РИА Новости
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«Там, где мы побывали, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Соблюдалась тайна голосования. В целом те участки, которые мы посетили, оставили приятное впечатление», — цитирует Мазуревского РИА Новости.
По его словам, на избирательных участках соблюдались санитарно-гигиенические нормы.
Ранее в Киргизии завершилось голосование на парламентских выборах.
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что голосование прошло в соответствии с Конституцией страны и международными нормами.