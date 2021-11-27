В Грузии ввели ограничения для прибывающих из восьми стран Африки

Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон».

Об этом информирует Sputnik Грузия со ссылкой на администрацию грузинского правительства.

Как сообщает агентство, меры предосторожности введены в отношении лиц, прибывающих из следующих стран: ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик и Малави.

Отмечается, что «любое лицо, вне зависимости от гражданства, которое за последние 14 дней имеет историю посещений этих стран, при въезде в Грузию подлежит 14-дневной изоляции в карантинном пространстве, после изоляции лица будут обязаны сделать ПЦР-тест».

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.