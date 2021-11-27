Экс-начальник Главного управления разведки Украины пригрозил Зеленскому судом
«Я не могу проигнорировать слова президента в мой адрес… Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе», — цитирует РИА Новости слова Бурбы из эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.
В пятницу, 25 ноября, украинский лидер рассказал о нескольких ситуациях, которые подорвали его доверие к экс-главе ГУР Минобороны Украины.
По утверждению Зеленского, Бурба намеревался поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года. Также президент утверждает, что экс-глава разведки является аферистом.
Ранее на пресс-конференции украинский лидер заявил, что получил информацию о готовящемся на Украине госперевороте и что обговаривается участие в этом предпринимателя Рината Ахметова.