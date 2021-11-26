В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод «Северный поток — 2» для Украины является «большой трагедией».
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

По словам парламентария, это Украина отвергла Россию как стратегического партнёра.

«Украина нанесла ущерб собственной оборонной промышленности, машиностроению, авиастроению и космическому строению, но так и не нашла достойной замены российскому партнёрству», — подчеркнул депутат.

Белик добавил, что беспокойство украинских властей вызывает то, что «Северный поток — 2» будет действовать в обход Украины.

«В данных условиях Украина может быть лишь сторонним наблюдателем, повлиять на сертификацию «Северного потока — 2» она не в состоянии, остаётся лишь бросаться громкими заявлениями, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание во всём, что связано с запуском газопровода. Запуск «Северного потока — 2» очень нужен Европе, так что заявления Украины — это лишь слабые попытки обозначить свою роль в этой теме», — заключил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал «большой трагедией» для Украины газопровод «Северный поток — 2».

Он также выразил надежду, что страны Евросоюза и США выполнят все обещания об обеспечении энергобезопасности Украины в связи с «Северным потоком — 2».

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