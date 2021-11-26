Зеленский рассказал о планах контактов его офиса с российской стороной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак в ближайшее время свяжется с представителями России.

«Я ежедневно разговариваю с лидерами разными, вчера был (глава Евросовета. — RT) Шарль Мишель, (врио канцлера ФРГ. — RT) Ангела Меркель, они хотят, чтобы мы начали общаться с Россией, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Ранее сообщалось, что Меркель в ходе телефонного разговора призвала российского лидера Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для урегулирования ситуации на востоке Украины.