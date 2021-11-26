Захарова высказалась о путях решения внутриукраинского кризиса
- РИА Новости
«Нет силового варианта решения (кризиса на Украине. — RT). Есть только переговорный путь», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире Первого канала.
Она отметила, что переговорный путь нацелен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию.
Ранее Мария Захарова заявила, что, нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине.