Захарова высказалась о путях решения внутриукраинского кризиса

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Внутриукраинский кризис невозможно решить силовым путём, его можно преодолеть только при помощи переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова высказалась о путях решения внутриукраинского кризиса
  • РИА Новости

«Нет силового варианта решения (кризиса на Украине. — RT). Есть только переговорный путь», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире Первого канала.

Она отметила, что переговорный путь нацелен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию.

Ранее Мария Захарова заявила, что, нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине. 

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