Захарова высказалась о путях решения внутриукраинского кризиса

Внутриукраинский кризис невозможно решить силовым путём, его можно преодолеть только при помощи переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет силового варианта решения (кризиса на Украине. — RT). Есть только переговорный путь», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире Первого канала.

Она отметила, что переговорный путь нацелен на то, чтобы стороны услышали друг друга и пришли к взаимопониманию.

Ранее Мария Захарова заявила, что, нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине.