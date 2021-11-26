ГБР Украины вызовет на допрос главу офиса Зеленского

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызовет на допрос главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян.

Об этом исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев заявил в эфире телеканала «1+1».

«Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов», — приводит РИА Новости его слова.

Сухачев отметил, что «если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос».

Ранее Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело по факту возможной госизмены президента Украины Владимира Зеленского и его окружения из-за якобы срыва операции по задержанию 33 россиян.