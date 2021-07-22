Суд в Киеве обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
- ©president.gov.ua
Об этом сообщает украинский «5 канал».
Отмечается, что заявление в ГБР подала группа лиц, среди которых — бывший народный депутат Украины Андрей Тетерук.
Но тогда правоохранители отказались начинать расследование.
После этого заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР и требованием заставить ведомство начать расследование.
«Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предусматривает украинское законодательство, а следовательно, наше заявление о совершении уголовного преступления по ст. 112 зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований», — сказал он.
В апреле Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политик по решению суда находится под домашним арестом до 7 сентября.