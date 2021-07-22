Суд в Киеве обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть уголовное дело по факту возможной госизмены президента Украины Владимира Зеленского и его окружения из-за якобы срыва операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает украинский «5 канал».

Отмечается, что заявление в ГБР подала группа лиц, среди которых — бывший народный депутат Украины Андрей Тетерук.

Но тогда правоохранители отказались начинать расследование.

После этого заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР и требованием заставить ведомство начать расследование.

«Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предусматривает украинское законодательство, а следовательно, наше заявление о совершении уголовного преступления по ст. 112 зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований», — сказал он.

В апреле Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политик по решению суда находится под домашним арестом до 7 сентября.