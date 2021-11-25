Зеленский намерен провести пресс-марафон 26 ноября

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести пресс-марафон 26 ноября.
Зеленский намерен провести пресс-марафон 26 ноября
  • © Офис Президента Украины

Об этом сообщает офис президента Украины.

«В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учётом опыта предыдущих пресс-марафонов к участию в нынешнем мероприятии приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых сможет задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что во время мероприятия, которое продлится три часа, планируется осветить «различные актуальные и общественно важные темы».

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила об обеспокоенности санкциями украинских властей против СМИ.

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